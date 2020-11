'Savoy Residence' conquista prémio internacional

O edifício habitacional 'Savoy Residence – Casa Branca', da autoria dos arquitetos Roberto Castro e Hugo Gil Jesus, da RH+ Arquitectos, foi eleito vencedor na categoria de edifício de habitação nos “Loop Design Awards”, prémios promovidos a nível internacional através da plataforma electrónica com o mesmo nome.

Depois de ter sido distinguido, a nível nacional, no passado mês de outubro com o Prémio de “Melhor Empreendimento de Habitação de 2019” nos Prémios do imobiliário BpiExpresso 2019, o Edifício Habitacional “Savoy Residence – Casa Branca” foi agora eleito como vencedor, na categoria de eficício de Habitação nos Loop Design Awards, um prémio anual criado a nível internacional para distinguir as obras de arquitetura e design de interiores de destaque.

Os jurados, entre os quais arquitectos, designers, professores, editores, fotógrafos e investigadores nas áreas de arquitetura e design, de vários países, como Estados Unidos da América, Brasil, Portugal, Itália, Espanha, Austrália, Hong Kong, Japão e Canadá, selecionou entre as 350 entradas, oriundas de 42 países, esta distinção a esta obra, numa das 29 categorias a concurso.

Roberto Castro e Hugo Gil Jesus fundaram o ateliê de arquitetura RH+ Arquitectos em 2007, tendo-se dedicado deste então à conceção de projetos de arquitetura de diferentes programas entre os quais moradias, serviços e hotelaria. Entre os projetos já elaborados destacam-se o Saccharum Resort & Spa-, nomeado em 2015 para os Prémios “European Hotel Design Awards” e “World Luxury Hotel Awards”.