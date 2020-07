Campanha de lançamento do Galáxia Skybar do Hotel Savoy Palace vence dois prémios de Design

"A Unlock Brands, com o projecto desenvolvido para a Expo 2021 Doha Qatar, conquistou o Grande Prémio da edição deste ano dos Prémios Design M&P, ao qual juntou ainda o título de Agência do Ano", frisa uma notícia divulgada ontem pela M&P. "Dos 277 trabalhos a concurso, 136 (49%) chegaram a shortlist. Desses, 45 receberam prémio e 40 foram distinguidos com menção honrosa na entrega dos Prémios Design M&P’20, que teve lugar esta quinta-feira através de um almoço com o restaurante Praia no Parque (Lisboa) como palco num ano em que, por força do novo normal, não foi possível reunir as cerca de 400 pessoas que habitualmente comparecem à Festa do Design", acrescenta.

No caso dos dois prémios que envolveram o lançamento do 'Galáxia Skybar', referem-se às categorias 'Branding' (gestão de marca) e 'Logótipo', realizados em 2019, como são exemplo algumas imagens nesta notícia (clique na galeria de fotografias).

"A escolha dos vencedores coube este ano a Catarina Santos (Esporão), Emanuel Serôdio (Partners), Gonçalo Cabral (Uma Studio), Jorge Trindade (Big Fish), Luís Alvoeiro (Silvadesigners), Luis Mileu (Luis Mileu Studio), Marco Grieco (Expresso), Miguel Viana (Unlock Brands), Pedro Mesquita (Pacifica), Ricardo Miranda (Wonder\Why) e Sónia Frazão (comOn)", que foram o juri.

Explica ainda que "nas categorias de Autopromoção, Ponto de Venda, Fotografia/Curadoria de Imagem (Design), App (Design Digital), Vídeo Mapping (Vídeo/Motion Graphics/Sound Design, Capa de Revista, Brand Content e Broadcast design e Peça Pontual (Design Editorial) houve trabalhos em shortlist mas o júri deliberou não entregar prémio".

Situado no topo do Savoy Palace o 'Galáxia Skybar' distingue-se pela vista, mas também por todo o design e ambiente, especialmente à noite, recuperando assim o espaço que o antigo Hotel Savoy tinha no topo. Refira-se que a campanha de lançamento deste bar estava nomeado para três categorias, no caso também para a que distinguiria os Sites (empresas, marcas, etc), mas os premiados foram a AIA Racing School, do Autódromo Internacional do Algarve, com a página elaborada pela mesma empresa de comunicação., que arrecadou 23 dos 95 prémios e menções honrosas atribuídas.

A Unlock Brands explica o que quis fazer da imagem: "Para comunicar a singularidade, queríamos abrir o horizonte da marca Galáxia e criar uma identidade que se destacasse da identidade do Savoy Palace. A marca do outlet coexistirá com a marca do hotel, compartilhando seus códigos de excelência, mas fortalecida por um senso de distinção para permitir que a Galáxia tenha sua própria presença e comunicação independente. Então, para criar um monograma que organize a natureza dupla dessa saída, colidimos a letra G com a representação dos corpos celestes na nossa própria Cúpula Celestial para comunicar uma identidade única - um símbolo de elegância com o selo de excelência da Savoy Signature. O 'look and feel' surgiu de uma combinação de uma modernização Art Déco com um sofisticado estilo fotográfico sobre um esquema de cores único: cobalto, a cor do firmamento, cobre, a cor de Vênus - a estrela mais brilhante e primeira no céu da Madeira, e Dawn Blue, a cor de novos começos."