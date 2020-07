Vinho Madeira alusivo aos 600 anos conquista prémio internacional

A Blandy's traz para a Madeira mais uma medalha. Desta vez não foi pela qualidade do vinho, mas sim pela embalagem do generoso lançado em Setembro de 2019. Falamos do 'The Winemaker's Selection', um Vinho Madeira alusivo aos ‘600 anos’ da descoberta do arquipélago que custa 4.500 euros.

Presente no concurso internacional da Red Dot - competição internacional de design -, a Blandy's conquistou a medalha de 'Packaging Design' numa competição que contou com a inscrição de cerca de sete mil projectos provenientes de diferentes países.

A exclusiva embalagem comemorativa dos 600 anos do descobrimento da ilha da Madeira arrecadou um prémio na subcategoria 'Luxury', que corrobora a sua singularidade e ao mesmo tempo honra e enaltece as nossas origens, os materiais nacionais e as várias artes mais típicas e tradicionais da Madeira e do nosso país que compõem todo o 'packaging'.

Inteiramente pensada e produzida pela agência OMDESIGN, de Leça da Palmeira, esta edição é apresentada numa embalagem de madeira vinhática brasileira, que durante o período colonial foi considerada uma madeira de alta qualidade, não só devido ao seu maior valor estético, mas também à sua estabilidade e durabilidade. A prata portuguesa também é destacada na embalagem externa e na garrafa de cristal, ao longo de uma ilustração da Ilha da Madeira, totalmente esculpida e cinzelada pelas mãos de artesãos portugueses experientes.

A 'The Winemaker's Selection' possui igualmente detalhes em vime e prata nas laterais e é coberta com alcântara no interior, onde pode ser encontrado um certificado de autenticidade e um livrete que mostra toda a história e essência desta embalagem. Este documento é carregado num envelope decorado com bordado da Madeira, uma homenagem a outra arte típica da Região que é adornado com uma ilustração de alguns elementos de Lauraceae, as espécies mais características da icónica floresta madeirense Laurissilva, como o Vinhático Laurissilva, Barbusano Laurissilva, Til Laurissilva e Laurel.

Só foram lançadas 600 garrafas

Este é um Vinho Madeira ‘premium’ alusivo aos ‘600 anos’ da descoberta do arquipélago. Trata-se de um blend (combinação) de onze vinhos singulares dos séculos XIX, XX e XXI, tradicionalmente envelhecidos e provenientes de cinco castas brancas típicas da Madeira, nomeadamente, Sercial, Verdelho, Terrantez, Boal e Malvasia. Cada garrafa tem um custo a rondar os 4.500 euros e apenas foram lançadas 600 garrafas no mercado.

“O que é que se pretende com esta edição? Fazer um vinho marcante para celebrar os ‘600 anos’, que tem de ter uma dignidade muito grande. Para ter essa dignidade tem de criar memória e para criar memória tem de ser muito bom. O vinho é pensado para reunir as qualidades de todas as castas, desde a grande frescura do Sercial até à riqueza de um Boal e Malvasia, passando pela ‘especiaria’ de um Terrantez. Queremos marcar os ‘600 anos’ com um vinho que crie memória e então fizemos um ‘pack’ muito especial constituído por 600 garrafas feitas em cristal, de 1,5 litros, com idade média superior a 50 anos – quase 100 -, assinadas e personalizadas, ou seja, não há duas garrafas iguais”, esclareceu na data da apresentação o premiado enólogo da Madeira Wine Company, Francisco Albuquerque.

O especialista que emprega o seu cunho a esta garrafa assumiu na altura que tinha “muita dificuldade em caracterizar” o vinho, mas ainda assim avançou que este deve ser “provado, degustado e apreciado”, colocando-o mesmo num leque de generosos que servem de “meditação”, homenagem e reconhecimento da coragem e ousadia que outrora os navegadores portugueses manifestaram ao aventurarem-se pelo desconhecido.

São 600 garrafas num Mundo tão grande. Este é um produto ‘premium’, sobretudo para apreciadores e para pessoas que gostam muito de vinho e que queiram ter uma peça única. Todo o ‘package’ é de luxo. Poderia ter feito um vinho de 600 anos com base num só vinho, num só ano, numa só casta, mas acho que assim é muito mais interessante. Quis tornar este vinho extremamente apetecível. É único e não vai haver outro igual. Estamos a falar de um ‘blend’ cujo vinho mais antigo é de 1863 e o lote mais novo é de 2004 Francisco Albuquerque, enólogo da Madeira Wine Company