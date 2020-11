Episódio na Assembleia da República “foi muito bom para a Madeira”

Miguel Albuquerque assegura que o episódio ontem protagonizado pelos deputados do PSD-M na Assembleia da República foi muito bom para a futuro da Região.

“O episódio resultou de um conjunto de instruções dadas por mim no quadro de uma negociação política que não vou relevar e a responsabilidade é minha. E foi muito bom para a Madeira esse episódio”, assegurou, com a garantia que “um dia isso será explicado porquê”.

Declaração feita na qualidade de presidente do PSD-M à margem da visita que, enquanto presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, realizou esta manhã à obra em curso, no Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira, de modernização da rede de combate a incêndios.

A intervenção de especial importância para a manutenção das condições de segurança do edifício, das pessoas que o frequentam e para a preservação de património documental de valor incalculável representa um investimento de 197 mil euros. Os trabalhos tiveram início a 19 de Setembro e deverão estar concretizados até 18 de Dezembro.

Sobre o Arquivo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque prometeu ampliar as instalações num futuro breve.

Ainda sobre o episódio no Parlamento Nacional durante a votação do Orçamento de Estado para 2021, Albuquerque deixou claro que “em primeiro lugar está a Madeira e nós vamos fazer no quadro daquilo que é a nossa representação parlamentar, porque nós não somos domesticados".

"Nós não estamos submetidos a ninguém. Nós assumimos um compromisso que é um compromisso sério – em campanha dessemos: em primeiro lugar; defesa dos interesses dos madeirenses e dos porto-santenses – e é assim que actuamos. Portando não somos daqueles que dizemos uma coisa na campanha eleitoral e depois na prática fazemos outra. Nós já votamos em 2015 com voto diferente do PSD nacional ao Orçamento Rectificativo. Já o fizemos também no Orçamento de 2020 – abstivemo-nos e o Partido a nível nacional votou contra – e ontem foi necessário fazer a tal cena protagonizada pelos nossos deputados. Ainda bem que fizemos, foi as instruções que eu dei e os deputados [do PSD-M] fizeram aquilo que era necessário fazer para salvaguardar os interesses da Madeira”. Miguel Albuquerque

Negou que tenha recebido chamada do Governo Nacional sobre o sentido de voto,, mas escusou-se a revelar a razão na origem da súbita alteração. “Tem a ver com os interesses primaciais da Madeira”, insistiu, para lembrar que a Madeira está actualmente “a actuar num quadro completamente perfeitamente isolada. Nós não tivemos qualquer apoio do estado português nem para combate à pandemia, nem para os apoios necessários à retoma económica”, justificou.

Deixou claro não ter “nenhum complexo” e desvalorizou o adjectivo “trapalhada”, usado pelo presidente da Assembleia da República para classificar o momento. “Trapalhada ou não trapalhada, isso não é o problema. Nós não temos complexos. Nós sabemos quem somos e sabemos qual é o caminho que estamos a seguir (…) Fizemos aquilo que era preciso fazer. E podem ter a certeza que fizemos por uma razão imperiosa de salvaguarda dos interesses da Madeira”, afirmou.