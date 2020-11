'Avanço e recuo' de deputados do PSD-M marca votação do OE2021

A votação da proposta do BE sobre o Novo Banco, além de ser uma das notas principais do último dia do debate do OE2021, também ficou marcada por uma situação estranha envolvendo os deputados do PSD-M e que foi amplamente noticiada.

Ainda no período de votações na especialidade, e num primeiro momento, os três deputados eleitos pela Madeira votaram, ao lado do PS, contra uma proposta de alteração para anular a transferência de 476 milhões de euros do Fundo da Resolução destinada ao Novo Banco. A proposta, que teve os votos favoráveis do PSD, foi dada como rejeitada.

Contudo, instantes depois, a deputada do PSD/Madeira Sara Madruga da Costa pediu "só um momento" enquanto falava ao telefone e informou em seguida a mesa que os três deputados eleitos pelo PSD/Madeira mudavam o sentido de voto para o voto a favor, ao lado da direção do PSD.

Perante a confusão instalada, e que mereceu críticas por parte do presidente da Assembleia da República, que considerou o episódio de "trapalhadas", o deputado do PSD Duarte Pacheco sugeriu para que se repetisse a votação e a proposta acabaria por ser aprovada.

O PSD/Madeira afirmou que os deputados eleitos pela Região na Assembleia da República continuarão a tomar "todas as posições políticas que se imponham", em função da avaliação política "em cada momento".

Em comunicado, o líder do PSD/Madeira assegurou que os deputados regionais "estão, como sempre estiveram ao serviço do povo Madeirense e dos superiores interesses da Região" e que continuarão "a tomar todas as posições políticas que se imponham, para defender a Madeira".

Postura diferente teve o líder do PSD, Rui Rio, que para além de não saber o que passou, por não estar nesse momento no plenário, confidencia que havia disciplina de voto. Declarações para ouvir a partir dos 6:58.