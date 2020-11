Turma de pré-escolar da Escola da Achada em isolamento

A Escola Básica do 1.º ciclo com pré-escolar da Achada, no Funchal, activou o seu plano de contingência, uma vez que uma encarregada de educação de uma criança que frequenta uma sala do pré-escolar testou positivo à covid-19.

Por este motivo, estão em isolamento todas as crianças e adultos da respectiva sala, durante um período de 14 dias.

De resto, a escola funcionária normalmente, com as autoridades de saúde a acompanharem o caso.