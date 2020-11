Pelo menos cinco mortos na Índia em incendio num hospital de pacientes com coronavírus

Pelo menos cinco pessoas morreram e 28 ficaram feridas na sequência de um incêndio que deflagrou hoje num hospital privado que tratava doentes com coronavírus na Índia ocidental.

Os bombeiros restringiram o incêndio a um andar do hospital e extinguiram-no em 30 minutos.

A causa do incêndio está a ser investigada.

A agência noticiosa Press Trust of India disse que o incêndio começou na unidade de cuidados intensivos do Hospital Uday Shivanand que estava a tratar 33 doentes com coronavírus.

Alguns dos pacientes com queimaduras foram retirados para outro hospital em Rajkot, uma cidade no estado ocidental de Gujarat, a quase 1.100 quilómetros a sudoeste de Nova Deli.

Em agosto, um incêndio matou oito doentes com coronavírus num hospital em Ahmedabad, outra cidade no estado de Gujarat.