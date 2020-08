CMF conclui intervenção na escarpa junto à Ribeira João Gomes

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) vai reabrir, no final desta semana, a circulação rodoviária na Rua Ernesto Sena de Oliveira, depois de concluídos os trabalhos de intervenção que decorreram na escarpa sobranceira à Ribeira de João Gomes.

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, visitou a obra juntamente com o vereador, com o pelouro das Obras Públicas, Rúben Abreu.

Esta foi uma intervenção profunda e de grande complexidade, que nos permitiu fortalecer esta escarpa com a colocação de redes, betão projectado, e com uma barreira dinâmica associada a redes de encaminhamento, que vai evitar que algum tipo de material rochoso consiga passar para a estrada ou afectar edifícios aqui nas imediações Miguel Silva Gouveia

Com o fim dos trabalhos junto à Ribeira de João Gomes, esta passa a ser a sexta escarpa a ser concluída no concelho com recurso a fundos nacionais e comunitários. O Presidente avança que o Funchal teve uma dotação atribuída de 8 milhões de euros, mas que face à queda do custo das empreitadas, cerca de 1 milhão de euros desse fundo não foi utilizado.

Já solicitamos ao POSEUR o uso dessa verba, para que possa ser aplicada em outras duas escarpas aqui na cidade, nomeadamente na Rua Dr. João Serra Velez Caroço, e no troço da Estrada João Abel de Freitas, entre a Rotunda dos Viveiros e o antigo Restaurante 'A Brisa' Miguel Silva Gouveia

O autarca salienta, por fim, que para a Câmara Municipal do Funchal, a segurança das populações tem sido sempre fundamental, pelo que, com a conclusão destes trabalhos, estão não só a devolver à cidade uma via estruturante que vai descongestionar o fluxo de trânsito na entrada e saída da cidade, como também a garantir, durante as próximas décadas, a segurança de pessoas e bens.

A reabertura da Rua Ernesto Sena de Oliveira ao trânsito vai acontecer no final desta semana, sendo que toda a sinalização será reposta à aplicada antes da intervenção, nomeadamente com a recolocação em funcionamento dos semáforos no acesso à via rápida. A intervenção serviu também para a instalação de novas redes de águas residuais e saneamento básico, bem como para a aplicação de um novo pavimento.

Este foi um investimento municipal comparticipado pelo POSEUR e que ascendeu aos 1,5 milhões de euros.