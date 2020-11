Pico do Areeiro com precipitação no ‘vermelho’ e temperatura negativa

Além de ter registado -2,0 graus centígrados, a temperatura do ar mais baixa esta noite (das 00:00 às 08:00), a estação meteorológica no Pico do Areeiro registou valores de precipitação condizentes com avisos laranja (para o intervalo de 1 hora) e aviso vermelho (para o intervalo de 6 horas) aos atingir valores extremos de 21,3 mm/1h e 64,8 mm/6h.

Já a rajada mais forte do vento foi registada mais abaixo, no Pico Alto, onde já passou a 100 km/h no Pico Alto (07:20).