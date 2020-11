77 mil lugares animam Natal na Madeira

Bom dia! Nesta edição do DIÁRIO de quinta-feira saiba que estão reservados 77 mil lugares para animar o Natal madeirense.

O tema que faz manchete no seu matutino explica que a oferta das companhias aéreas atinge 437 frequências em Dezembro e secretário regional do Turismo, Eduardo Jesus, diz que os números “reforçam a retoma” do destino.

Outros temas em destaque

Portos abertos a novos operadores. Governo Regional vai cobrar uma taxa fixa anual pela utilização das infra-estruturas. Orçamento de 2021 canaliza 15 milhões para investimento portuário.

Riascos decisivo. Avançado bisou na vitória do Nacional (3-2) no jogo com o Casa Pia e colocou os alvinegros na quarta ronda da Taça de Portugal. O Marítimo vai receber o Salgueiros.

Nacional vence Casa Pia por 2-3 e segue em frente na Taça O Nacional venceu, esta quarta-feira (25 de Novembro), o Casa Pia, por 3-2, em jogo da terceira ronda da Taça de Portugal, disputado no Estádio Pina Manique, em Lisboa. A vitória garante aos 'alvi-negros' da próxima eliminatória.

‘Festa’ restrita. Para evitar “contágios e óbitos em larga escala” o Governo Regional obriga residentes e emigrantes a serem testados ao quinto dia, proíbe circo e diversões e a venda de álcool nas barraquinhas.

Machico e Funchal lideram na despesa com o pessoal. As Câmaras de Machico e Funchal, com quase 40%, são aquelas em que a despesa com o pessoal assume maior peso.

Já sabe que poderá consultar a edição impressa em formato digital ou adquirir o seu exemplar em papel nas Lojas DIÁRIO (Rua Fernão de Ornelas, Rua da Alfândega, Marina Shopping). Também pode comprar o seu matutino de eleição numa banca perto de si. Boas leituras!