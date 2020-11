Acidente na Cancela provoca um ferido grave

Um acidente entre duas viaturas provocou há instantes dois feridos na zona da Cancela.

Um homem na casa dos 50 anos ficou inconsciente e está neste momento a ser assistido pela Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR).

No local estão também os Bombeiros Sapadores do Funchal e os Bombeiros Voluntários Madeirenses com uma viatura de desencarceramento.

O sinistro provocou também ferimentos a uma mulher que apresenta suspeita de fractura numa perna.

A PSP está no local.