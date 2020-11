Primeira neve da estação anima madeirenses

O termómetro do carro marcava 0°C e, pelas 17 horas de hoje, no visor do computador de bordo lia-se ‘perigo de gelo’. No pára-brisas continuavam a bater as pedras de granizo que pintavam de branco os cantos da estrada e os carros que se dirigiam ao Pico do Areeiro eram cada vez mais.

Foi o caso de Rodolfo Gonçalves e Borisbel Barreto que aproveitaram a folga para ver a neve e beber um chocolate quente no Poiso.

O casal, que foi ver a neve pela segunda vez, tirou várias fotografias para o álbum de recordação e aproveitou o frio para “dar um passeio romântico e ver a bonita paisagem”. Ao DIÁRIO, Rodolfo confessou que foi a mulher que o convenceu depois de ter visto que as previsões de queda de neve se tinham confirmado.

Neve encerra estrada entre o Poiso e o Pico do Areeiro

A estrada entre o Poiso e o Pico do Areeiro foi encerrada devido à queda de neve. A Polícia Florestal e a GNR estão no local a colocar correntes neste momento para impedir a passagem de automóveis.

A Estrada da Ribeira das Cales também irá ficar condicionada.

Leia mais na edição impressa de amanhã.