Maradona, o craque que dava espectáculo até no aquecimento

Maradona valia o bilhete ainda antes de começar o jogo. Como? Dava espectáculo logo no aquecimento. Enquanto os colegas realizavam os habituais exercícios, o argentino fazia maravilhas com a bola, digno de um autêntico craque, que logo ali arrancava aplausos das bancadas.

Assim foi, em tantas tardes, no Estádio San Paolo, em Nápoles, onde Diego Armando Maradona viveu alguns dos melhores momentos da carreira.

Mas um desses momentos ficou célebre. Foi em Munique, a 19 de Abril de 1989, antes de um jogo com o Bayern para as meias-finais Taça UEFA, em que Maradona colocou em prática as suas habilidades com a bola, ao som de ‘Live is Life’, dos austríacos Opus, um dos grupos de maior sucesso da década de 80. Veja aqui o vídeo.