Sporting lembra dia em que Maradona vestiu camisola dos 'leões'

O Sporting assinalou hoje a morte de Diego Maradona, aos 60 anos, com uma fotografia do antigo futebolista com uma camisola do clube, após o embate ao serviço do Nápoles, em 1989, acompanhada com uma frase do argentino.

"Se morrer quero voltar a nascer e quero ser futebolista. E quero voltar a ser Diego Armando Maradona. Sou um jogador que deu alegria às pessoas e isso chega e sobra", foi a frase de Maradona escolhida pelo Sporting para assinalar a morte de um dos melhores futebolistas da história, na rede social Twitter, ilustrada com a imagem do argentino envergando a camisola dos 'leões'.

Na época 1989/90, Maradona, então ao serviço do Nápoles, defrontou o Sporting na primeira eliminatória da antiga Taça UEFA, num confronto que ficou marcado por uma célebre aposta com o guarda-redes dos 'leões' Tomislav Ivkovic.

Depois do empate 0-0 em Lisboa, num encontro em que Maradona começou no banco e entrou na segunda parte, na segunda mão, em Itália, a eliminatória foi decidida nas grandes penalidades [4-3 a favor dos napolitanos].

Ivkovic apostou com o 'astro' argentino 100 dólares em como defendia um penálti, o que acabou por conseguir.

Maradona, considerado um dos melhores futebolistas da história, morreu hoje na sua residência, na Argentina, aos 60 anos, anunciou o seu agente e amigo Marias Morla.

Segundo a imprensa argentina, Maradona, que treinava os argentinos do Gimnasia y Esgrima, sofreu uma paragem cardíaca na sua vivenda na província de Buenos Aires.

A sua carreira de futebolista, de 1976 a 2001, ficou marcada pela conquista, pela Argentina, do Mundial de 1986, no México, e os dois títulos italianos e a Taça UEFA arrebatada ao serviço dos italianos do Nápoles.