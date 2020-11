O dia em que Lisboa ‘parou’ para receber Maradona

Depois de ter conquistado a Taça UEFA em 1988/1989, o Nápoles iniciava a defesa do título em Lisboa, diante do Sporting. Na chegada ao aeroporto da capital portuguesa, autêntica euforia para receber… Diego Armando Maradona. Uma oportunidade de ouro para conseguir um autógrafo do astro argentino. Até Sousa Cintra, presidente do Sporting, lá estava para dar as boas-vindas a Maradona. Um ídolo sem fronteiras.

Recorde aqui essas imagens, da chegada ao aeroporto de Lisboa, assim como a reportagem realizada, em Setembro de 1990, pela RTP.

O Nápoles não foi além do empate (0-0) com o Sporting e a eliminatória decidiu-se no San Paolo. Na segunda mão o jogo voltou a terminar empatado e nem o prolongamento desfez o nulo. A equipa italiana só assegurou o passaporte para a ronda seguinte após o desempate através das grandes penalidades. Mas Ivkovic, guarda-redes do Sporting, defendeu o penálti de Maradona, ainda assim insuficiente para evitar a passagem dos italianos à 2.ª eliminatória da Taça UEFA.

Mas esse jogo guarda ainda outra história. O guarda-redes jugoslavo, um dos melhores do futebol português na primeira metade da década de 90, apostou com Maradona 100 dólares em como defenderia o penálti do argentino. Assim foi, mas o Nápoles acabaria por assegurar passagem à ronda seguinte (4-3 nos penáltis).

O Nápoles ficaria pela 3.ª eliminatória da Taça UEFA, mas conquistaria o campeonato italiano em 1989/1990.