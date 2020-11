FC Porto considera que o futebol "está mais pobre"

O FC Porto considerou hoje que o futebol "está mais pobre" com a morte de Diego Armando Maradona, aos 60 anos, deixando um agradecimento ao antigo futebolista argentino por todas as memórias que deixou.

"O futebol está mais pobre, o legado permanece. Obrigado pelas memórias, Diego Armando Maradona", refere o FC Porto numa mensagem na rede social Twitter.

O dia de hoje ficou também marcado pela morte de Reinaldo Teles, histórico dirigente do FC Porto e administrador não-executivo da SAD do campeão português de futebol, aos 70 anos, vítima de covid-19, após cerca um mês de internamento na Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital de São João, no Porto.

Maradona, considerado um dos melhores futebolistas da história, morreu hoje na sua residência, na Argentina, aos 60 anos, anunciou o seu agente e amigo Matías Morla.

Segundo a imprensa argentina, Maradona, que treinava os argentinos do Gimnasia y Esgrima, sofreu uma paragem cardíaca na sua vivenda na província de Buenos Aires.

A sua carreira de futebolista, de 1976 a 2001, ficou marcada pela conquista, pela Argentina, do Mundial de 1986, no México, e os dois títulos italianos e a Taça UEFA arrebatada ao serviço dos italianos do Nápoles.