RIR pede apoio para hotelaria e restauração

O Partido RIR está preocupado com a "situação de agonia, porque estão a passar os empresários da hotelaria e restauração, seus trabalhadores e fornecedores".

"Esta é uma situação de emergência social obrigatória, pois estão em causa milhares de postos de trabalho e o bem estar de centenas de famílias".

Assim, numa nota remetida à imprensa, Roberto Vieira apelou "aos governos da República e da Região, bem como as autarquias, para que juntos possam ajudar aqueles que estão a ser vítimas da actual pandemia".

Concretamente, o RIR pede "a imediata suspensão de taxas" e "a redução dos impostos e pagamentos à segurança social"

"Se assim não for, a pobreza baterá à porta de muitos madeirenses", avisa.

"Não podemos esquecer que a maioria dos trabalhadores da nossa região dependem directa ou indiretamente da hotelaria e restauração, falamos de prestadores de serviços, agricultores e outros fornecedores, que têm que ser ajudados no imediato, pois já não podem esperar mais, situação que provocará falências e insolvências , mandando milhares de trabalhadores para casa, a caminho da pobreza", sustenta Roberto.

É lamentável que a esquerda de Lisboa, que se dizia defensora dos trabalhadores, nada faça em defesa destes e que o governo regional fique à espera do orçamento nacional, para tomar outras medidas de apoio.

No seu entender parte do problema seria resolvido "com a redução de impostos e pagamentos à Segurança Social e a suspensão imediata das taxas municipais", reforça.