Associação Portuguesa de Famílias Numerosas distingue CMF com 'bandeira verde'

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) foi novamente distinguida este ano com a bandeira verde de ‘Autarquia + Familiarmente Responsável’, entregue pelo Observatório da Associação Portuguesa de Famílias Numerosas.

Em 2020, são 81 as autarquias reconhecidas, ainda que apenas 63 recebam a bandeira de excelência, com palma, que diferencia os municípios que recebem este prémio há três ou mais anos consecutivos, como é o caso do Funchal.

“Esta é uma distinção por parte de uma associação importante e reconhecida por todos, que evidencia, não só o excelente trabalho estrutural que o Funchal tem feito em prol das suas famílias, como também reconhece as medidas excepcionais tomadas pela CMF no apoio às famílias perante a pandemia de covid-19, tendo sido avaliadas positivamente 34 medidas do município neste âmbito", enaltece o presidente Miguel Silva Gouveia.

Neste âmbito, o autarca destaca algumas da medidas implementadas, pelo seu executivo, como sejam: "a criação de programas como o 'Funchal, Cabaz Vital', 'Mercado em Casa', 'Funchal Educa +', 'Linha Converse Comigo', 'Livros Pedidos', 'A Cultura que nos Une' e o 'Funchal, Cidade Activa'. E ainda: "a implementação de medidas como o pagamento antecipado de bolsas de estudo universitárias, a criação de guias para as famílias com base nas recomendações da Organização Mundial da Saúde, os descontos na conta da água ou a suspensão do pagamento de rendas habitacionais, entre outras".

Miguel Silva Gouveia sublinha ainda que o Funchal investiu, no último ano, "cerca de 6 milhões de euros em Equidade e Justiça Social.”

O presidente refere-se, por fim, às "políticas de desagravamento fiscal que o atual Executivo tem vindo a implementar, com reflexos evidentes na liquidez das famílias, tais como a taxa de IMI mais baixa do país e a aplicação do IMI familiar" e termina dizendo que a actual governação pauta-se por ser "consciente e solidária" e marcada por "laços estreitos de confiança e proximidade com a população" que promete aprofundar no próximo ano.

A distinção ‘Autarquia + Familiarmente Responsável’ resulta de uma avaliação realizada em todo o país, tendo sido analisadas as políticas de família dos municípios em dez outras áreas de actuação, para além da resposta à crise, especificamente nos incentivos à natalidade e a serviços básicos na área da educação e formação, na habitação e no urbanismo, nos transportes, na saúde, na cultura, desporto, lazer e tempo livre e, ainda, na cooperação, relações institucionais e participação social.