PS-M congratula escolas galardoadas com a Bandeira Verde

O Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentou, na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, um voto de congratulação a todas as escolas da Região galardoadas com a Bandeira Verde – o galardão do programa Eco-Escolas – no ano lectivo 2019/2020.

Este é um programa que, como evidencia a deputada Marina Barbosa, visa essencialmente encorajar acções e reconhecer o trabalho de qualidade desenvolvido pelas escolas, no âmbito da educação ambiental para a sustentabilidade.

De referir que os 11 municípios da Região são parceiros do programa Eco-Escolas e que, dos 133 estabelecimentos de ensino inscritos este ano lectivo, 128 foram galardoados com a Bandeira Verde, vendo reconhecido todo o trabalho desenvolvido na sensibilização de toda a comunidade educativa em torno destas temáticas.

Desta forma, são igualmente destacados os projectos desenvolvidos pelos professores e alunos em prol de um melhor desempenho ambiental dos próprios estabelecimentos de ensino e, ainda, através de uma gestão mais eficiente dos espaços escolares.

A deputada socialista salienta o facto de ter vindo aumentar ao longo do tempo o número de escolas na Região com a Bandeira Verde, mostrando a crescente consciencialização para as boas práticas ambientais. Para além disso, sublinha o envolvimento da comunidade educativa no projeto, em todos os graus de escolaridade, desde a educação pré-escolar ao ensino secundário, e ainda todo o apoio prestado pelas autarquias, sejam as câmaras ou juntas de freguesia, que "tanto contribuem para o sucesso deste projecto e colaboram com as escolas na implementação do mesmo, através da promoção de actividades de educação ambiental, desenvolvimento sustentável e cidadania".

Marina Barbosa considera ainda que o facto de, no todo regional, cerca de 67 % dos estabelecimentos de ensino já possuírem Bandeira Verde é "um motivo de orgulho para todos, principalmente para os que estão envolvidos neste projecto, que procuram sempre cumprir com os objetivos e obter melhores resultados, ano após ano, em prol de uma mudança de comportamentos", numa causa de que é de todos.