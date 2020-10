Trabalhador da CMF infectado com covid-19

A Câmara Municipal do Funchal informou "que teve conhecimento esta terça-feira, dia 20 de Outubro, ao final do dia, por parte do IASaúde, de que um trabalhador da empresa municipal SociohabitaFunchal testou positivo à COVID-19, tendo activado o seu Plano de Contingência interno".

"O trabalhador em causa já havia efetuado dois testes este mês, ambos com resultado negativo, após ter cumprido um período de férias fora da Região, mas autoisolou-se na sua residência desde o passado sábado, dia 17 de Outubro, após terem surgido os primeiros sintomas da doença. O trabalhador contactou então o IASaúde e ficou a aguardar a realização do teste, o que aconteceu ontem à noite", acrescenta a autarquia, através do seu portal funchal.pt.

"Assim que a Câmara Municipal do Funchal teve conhecimento do caso positivo, foi activado o plano de contingência interno, mesmo apesar disso já ter acontecido após o final do horário de expediente, e estão a ser feitas todas as diligências necessárias para ajudar a identificar eventuais contactos ocorridos, em estreita colaboração com o IASaúde", dá conta a CMF.

"O andar do edifício da SociohabitaFunchal onde o trabalhador em causa exercia as suas funções já foi, entretanto, encerrado e assim continuará amanhã, quarta-feira, dia em que terá lugar a higienização integral do espaço", conclui a mesma nota da autarquia funchalense.