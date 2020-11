Edifícios devolutos no Funchal foram notícia há oito anos

Na edição impressa do DIÁRIO do dia 25 de Novembro de 2012 era notícia o número de prédios devolutos existentes no concelho do Funchal e identificados pelo município. Segundo noticiava o DIÁRIO à data, "um total de 63 edifícios devolutos e em estado de ruína estão identificados pela Câmara Municipal do Funchal nos três núcleos históricos da cidade. Um número significativo, mas que é muito natural que fique abaixo da realidade, uma vez que os serviços camarários não conseguem ter acesso a todos os prédios que se encontram devolutos".

Segundo o DIÁRIO, "no exaustivo levantamento levado a cabo pelo departamento de Urbanismo da autarquia funchalense detectou-se que o núcleo histórico de São Pedro-Santa Clara é aquele que possui maior número de prédios em ruína, precisamente 31". Recorde-se que este núcleo seria, anos depois, o mais fustigado no incêndio do Funchal no Verão de 2016.

Há oito anos, era também dado destaque às movimentações no PSD-Madeira, com o então líder e presidente do Governo Regional, Alberto João Jardim a se apressar "a definir datas para o próximo congresso para evitar que Albuquerque peça mexidas em caso de desaire nas ‘Autárquicas’". O DIÁRIO noticiava que a limpeza em curso no partido apanhou a mulher de Correia de Jesus, que as intervenções foram sujeitas a visto prévio do líder e que Miguel de Sousa lançava uma proposta de Autonomia Fiscal.

Além da imagem da capa da revista MAIS desse domingo, a 25 de Novembro de 2012 era noticiado que o ‘Funchal Multi Outlet’ iria abrir no Marina Shopping e que os ‘4Litro’ estavam a preparar uma nova comédia para o Natal. Na data em que se assinala o Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres, o DIÁRIO dava conta que a violência doméstica continuava a aumentar na Região.

Curiosamente, há oito anos estava activo um alerta para o mau tempo. Hoje também está previsto muito vento, precipitação e uma diminuição da temperatura.

Descarregue aqui a primeira página do DIÁRIO de há oito anos.