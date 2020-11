NÓS, Cidadãos! questiona Governo sobre aumento de casos de covid-19 nas escolas da Madeira

Tendo em conta os últimos números de covid-19 na Madeira, o NÓS, Cidadãos! pergunta ao Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, se todas as aulas estarão também suspensas nos dias 30 de Novembro e 7 de Dezembro no arquipélago, tal como no território continental, e se está a ser equacionada a hipótese de se passar a um regime misto (sabendo que a regra é o regime presencial), assim como equacionada a possibilidade de antecipação das férias de Natal para que seja diminuído o risco de propagação da covid-19.

"Só na última semana foram noticiados perto de dezena e meia de novos casos de infecção pelo novo coronavírus em infantários, colégios e escolas da Região Autónoma, instituições que têm agora talvez já centenas de alunos em isolamento e dezenas de professores (alguns ainda a aguardar a realização de testes PCR)", exemplifica.