Dois homens de 51 e 26 anos, naturais da Madeira e de Guimarães, foram detidos pela Polícia Judiciária, na passada terça-feira, em flagrante delito, pela presumível prática do crime de tráfico de estupefacientes.

Segundo a PJ, os indivíduos foram detidos na cidade do Funchal, tendo sido apreendida uma quantidade de heroína suscetível de corresponder a aproximadamente 31.700 doses individuais.

Os indivíduos foram ontem presentes a primeiro interrogatório judicial, entre as 15 e as 20h15, e ficaram sujeitos à medida de coacação de prisão preventiva. Vão assim aguardar julgamento no Estabelecimento Prisional do Funchal, na Cancela.

Os arguidos foram indiciados, em co-autoria, pela prática de um crime de estupefacientes.