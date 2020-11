Madeirenses intensificaram uso da Internet devido à pandemia

Segundo os resultados do Inquérito à Utilização de Tecnologias de Informação e da Comunicação pelas Famílias realizado pela Direcção Regional de Estatística (DRE) entre Abril e Agosto deste ano, 88,0% dos agregados familiares da Região Autónoma da Madeira tinham acesso à Internet (86,0% através de banda larga), traduzindo-se num acréscimo de 1,9 pontos percentuais comparativamente a 2019. Se se recuar ao ano de 2009, este acréscimo é cerca de 20 vezes superior (+38,3 p.p.).

A proporção de indivíduos residentes na Região com idade entre 16 e 74 anos de idade que referiram ter usado a Internet nos últimos 12 meses anteriores à entrevista situou-se nos 82,0%, o que reflecte um acentuado aumento, de 4,6 p.p., face a 2019 (77,4%). Tendo em conta a utilização mais recente, 80,0% das pessoas daquele grupo etário indicaram ter usado Internet nos três meses anteriores à entrevista, o que significa um aumento de 3,4 p.p. face a 2019 (76,6%).

Estes acréscimos estão naturalmente associados ao contexto pandémico provocado pelo COVID-19 vivido no período de resposta ao inquérito, que fez intensificar o uso de internet.

Em 2020, 37,7% dos residentes na Madeira, dos 16 aos 74 anos, recorreram ao comércio electrónico nos 12 meses anteriores à entrevista (44,5% para Portugal), ou seja, +0,9 p.p. que em 2019. Aquela mesma proporção mas para os três meses anteriores à entrevista subiu para 28,6% em 2020 (também +0,9 p.p. que no ano anterior), contudo abaixo do valor nacional que foi de 35,2%.

Entre os utilizadores de Internet empregados, 27,7% trabalharam a partir de casa, 25,5% trabalharam a partir de casa devido à covid-19 e 24,4% encontravam-se em regime de teletrabalho, com recurso às TIC, designadamente com utilização e/ou smartphone. A proporção de pessoas em teletrabalho apurada para a Região foi inferior em 6,7 p.p. à observada para o conjunto do país (31,1%).

As TIC mais utilizadas em teletrabalho foram o correio electrónico (98,7%), videoconferência (79,1%), pastas partilhadas em espaço de armazenamento na Internet (61,5%) e rede virtual privada – VPN (54,9%). A ligação remota a computador na empresa apenas foi usada por 42,7% dos empregados em teletrabalho. Pouco mais de 30% usaram web ou extranet (30,7%).

Considerando o período de resposta ao inquérito (entre Abril e Agosto de 2020), os dados aqui apresentados reflectem naturalmente o impacto da pandemia covid-19 no modo e intensidade do uso de Internet por parte dos residentes, na Madeira.