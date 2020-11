Quase 150 lojas do Funchal têm selo 'Loja Segura'

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) já atribuiu o selo 'Loja Segura' a 148 estabelecimentos comerciais da cidade.

Trata-se de um galardão que visa distinguir "o compromisso e o respeito destes pelas orientações de higiene e segurança emanadas pelas autoridades de saúde, no contexto da pandemia covid-19”, afirmou hoje o presidente Miguel Silva Gouveia, que considera que a iniciativa implementada desde Setembro pela autarquia "tem sido um sucesso".

A entrega dos Kits Loja Segura enquadra-se no projecto Comércio com Segurança que já contemplou, ao longo dos últimos meses, múltiplas medidas, tais como: a atribuição de viseiras ao comércio local, a atribuição de mesas de apoio aos bares e restaurantes sem esplanadas, e a elaboração e disponibilização de um Guia de Boas Práticas Sanitárias para todos os empresários do concelho.

Miguel Silva Gouveia registou ainda que “nos últimos dias, a autarquia tem tido um crescimento de pedidos de selos junto do Balcão do Investidor, fruto do agravamento das medidas”, e salientou que “a atribuição do selo 'Loja Segura' tem vindo a reforçar, por sua vez, o empenho da CMF em criar condições de segurança e de confiança para promover o consumo no comércio local”.

O Presidente lembrou ainda que “o selo 'Loja Segura' está em linha com os objetivos preconizados pelo selo Clean & Safe do Turismo de Portugal, procurando chegar aos estabelecimentos de comércio local que, pela sua tipologia, não são abrangidos por esse selo”, nomeadamente com as categorias Mercearia e Frutaria, Cosmética e Perfumaria, Bijuteria e Joalharia, Pronto-a-vestir, Sapataria, Eletrodomésticos e Informática.

De referir que "35 dos selos entregues até agora foram solicitados por marcas internacionais, muitas delas sediadas em condomínios comerciais, como Centros Comerciais e Galerias".

A adesão a esta medida de apoio ao comércio local é facultativa e gratuita, dependendo apenas do preenchimento do formulário e da declaração de compromisso para com os requisitos estipulados, que estão disponíveis no site oficial da CMF, onde também poderá ser consultada a restante documentação relativa ao processo, tais como as condições de adesão e a declaração de compromisso para as lojas.