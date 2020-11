Alunos do Campanário participaram na 21.ª Festa do Cinema Francês

Vários alunos da Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos Cónego João Jacinto Gonçalves de Andrade, no Campanário, (turmas de 7º A e B e de 9ºs A, B e C) realizaram uma visita de estudo no âmbito da participação da 21.ª Festa do Cinema Francês.

Trata-se de um evento francófono de cinematografia em Portugal e incluído também no projecto Cinelíngua Francesa promovido pelo Insitut Français au Portugal, para utilizar o cinema como um instrumento de aprendizagem da língua francesa, proporcionar um momento de encontro entre as culturas francesa, portuguesa e outras, indo ao encontro do Projecto Educativo de Escola, nomeadamente nos objectivos 'Implementar e desenvolver a missão, a visão e os valores da escola', 'Melhorar os resultados académicos dos alunos', 'Aumentar práticas colaborativas e cooperativas', 'Melhorar o relacionamento entre os diferentes atores escolares' e 'Fortalecer a relação interpessoal escola/comunidade' .

Os alunos visualizaram o filme ‘Fahim’, de Pierre-Martin François-Laval e a actividade foi concretizada com sucesso.

Esta actividade de múltiplas aprendizagens, de incrementação de numerosas literacias e fora do contexto de sala de aula foi muito enriquecedora para a melhoria das suas aprendizagens e foi do agrado dos alunos que gostam de cinema. Demonstraram grande apreço pela 21.ª Festa do Cinema Francês, um evento francófono de cinematografia em Portugal.