Ciclo de cinema de Verão na Ponta do Sol

A Câmara da Ponta do Sol preparou um ciclo de cinema de Verão dedicado ao cinema italiano. Em colaboração com a 'Festa do Cinema Italian' e a RISI Films, foram seleccionados um conjunto de filmes que integram a 'Festa do Cinema Italiano' e que terão exibição todas as sextas-feiras, entre 31 de Julho e 11 de Setembro, pelas 21h45, no jardim da Loja do Munícipe.

A entrada é livre. No entanto, e tendo em conta as regras de segurança e cumprindo o distanciamento social, as vagas estão limitadas a 50 lugares e são para maiores de 16 anos de idade. Neste sentido, a entrada requer marcação/inscrição através do site da autarquia.

Eis a programação:

- 'Palombella Rossa', 31 de Julho;

- 'Carteiro de Pablo Neruda', 14 de Agosto;

- 'Querido Diário', 7 de Agosto;

- 'La Strada', 21 de Agosto;

- 'Klimt & Schiele – Eros & Psique', 28 de Agosto;

- 'Caravaggio - A alma e o sangue', 4 de Setembro

- 'Bangla', 11 de Setembro