Prazeres recebe 'VIII Madeira Island Sandokan Enduro - Calheta Viva' no próximo fim-de-semana

No próximo fim-de-semana, dia 8 de Novembro, a freguesia dos Prazeres (Calheta) recebe o 'VIII Madeira Island Sandokan Enduro - Calheta Viva" prova de BTT na vertente Enduro, organizada pelo Ciclo Madeira Clube Desportivo, em conjunto com a Associação de Ciclismo da Madeira e com o apoio da Câmara Municipal da Calheta.

O evento vai na sua oitava edição e já contou com a participação de inúmeros atletas internacionais, como Nicolas Vouilloz, Nico Queré, Killian Bron, entre outros.

As inscrições encerram na próxima quarta-feira, dia 4 de Novembro, mas este ano prevê, em virtude da situação pandémica mundial, prevê-se apenas a participação dos atletas regionais que estão na disputa da Taça da Madeira de Enduro, a qual esta prova integra.

Inscrições:

Federação Portuguesa de Ciclismo

Programa da prova

7 de Novembro, Sábado

Secretariado: Acreditação e recolha de dorsais -Loja Bikulture Prazeres 14h- 18h

10:00-18:00 – Treinos Livres (com eventuais limitações em zonas assinaladas)

9 de Novembro, Domingo

09:30 – agrupamento zona da Fonte do Bispo - Briefing

10:00 – Saída do primeiro atleta em ligação para a Pec 1. Inicio da Pec 1 para o primeiro às 10h10m

Ordem de Saída:

A estabelecer pela organização

13:45 – Chegada estimada do primeiro atleta

Descarregamento de chips loja Bikulture Prazeres.