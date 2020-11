O deputado do PSD eleito à Câmara Municipal de Santa Cruz afirma que "seria interessante saber a evolução das receitas obtidas na Câmara de Santa Cruz nos últimos 10 anos". Bruno Camacho diz estranhar o "vangloriar do Presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz a propósito da recuperação financeira". Aliás, garante que o extraordinário seria que o Executivo tivesse efectuado amortizações extraordinárias aos empréstimos, em vez de ter remetido para contencioso milhões de euros que ainda não se sabe quem irá pagar.

“Mais do que apregoar o sucesso de uma recuperação financeira que apenas se resume ao pagamento normal das amortizações dos empréstimos contraídos – que é o mínimo que lhe compete fazer, enquanto responsável pelo Município – seria importante e até interessante que o Presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz viesse a público apresentar a trajetória das receitas obtidas, nos últimos 10 anos, nomeadamente ao nível de IMI, IRC, IRS, IUC, entre outras”, afirma Bruno Camacho. Estas declarações surgem na sequência das "criticas proferidas a propósito da aprovação do Orçamento Municipal para 2021, por parte desta autarquia".

Bruno Camacho afirma que “extraordinário não é assegurar o pagamento normal das amortizações dos empréstimos contraídos, quer os resultantes da renegociação do PAEL quer os resultantes dos empréstimos obtidos e executados nos últimos anos. Extraordinário seria, sim, o Presidente da Câmara ter efectuado amortizações extraordinárias aos empréstimos, ao invés de ter remetido para contencioso milhões de euros que ainda não se sabe se será o município a pagar ou não”.

O deputado municipal faz questão de frisar que se o executivo de Santa Cruz tem conseguido pagar os empréstimos do Município, “tal facto deve-se aos que ele agora acusa de terem desgraçado Santa Cruz, terem, em devido tempo, realizado investimento que tem gerado receita em crescendo, sem sacrificar o tecido empresarial ou criar novas taxas, como as que atualmente o Município cobra”.

Fazendo fé para que os investimentos ora anunciados “finalmente avancem e não passem de meras promessas”, o Social-democrata lamenta as críticas ao sentido de voto que são proferidas e argumenta que “o PSD, seja em Santa Cruz ou em qualquer outro Município, vota sempre e em primeiro lugar a favor das populações e se as medidas – pese embora nunca incluírem qualquer sugestão de melhoria proposta – podem resultar a favor do concelho, mesmo que a nosso ver não sejam as ideais, abstemo-nos”, acrescentando não entender o porquê desta declaração do Presidente do Executivo quando o seu Partido faz o mesmo, recordando a abstenção dos deputados da JPP na Assembleia Legislativa Regional, aquando da votação do Orçamento Suplementar deste ano.