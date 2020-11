Madeira junta-se à Semana Europeia do Teste do VIH-Hepatites

A Semana Europeia do Teste VIH-Hepatites realiza-se de 20 a 27 de Novembro de norte a sul do país.

Por cá na Madeira e ao longo destes dias será possível fazer o rastreio do VIH e hepatites no Funchal através de duas associações: a Abraço e a Fundação Portuguesa 'A Comunidade Contra a Sida'. Os testes são gratuitos, rápidos e anónimos.

Os efeitos da pandemia da Covid-19 são visíveis em todos os sectores da sociedade. No entanto, as populações em maior risco para a infecção pelo VIH, hepatites virais, tuberculose e infecções sexualmente transmissíveis, nomeadamente os homens que têm sexo com homens, pessoas migrantes, pessoas que fazem trabalho sexual, pessoas trans e pessoas que usam drogas, dado um conjunto de factores sociais e económicos, permanecem particularmente vulneráveis. O encerramento, suspensão ou redução de serviços direccionados a estes grupos limitou o acesso à prevenção, rastreio e ligação aos cuidados de saúde.

Porque é importante continuar a apoiar os esforços para #TestarTratarPrevenir a infecção pelo VIH, hepatites virais e outras infecções sexualmente transmissíveis e partilhar experiências em tempos de Covid-19, as organizações da sociedade civil que trabalham na área da saúde em Portugal têm feito um esforço para adaptarem os seus serviços de forma a continuarem a responder às necessidades destas populações.

Com limitações, muitas destas organizações permanecem activas na oferta de serviços que incluem o rastreio a infecções sexualmente transmissíveis, consultas médicas e de enfermagem presenciais ou por telemedicina, referenciação e ligação a cuidados de saúde, distribuição de preservativos e gel lubrificante, materiais para consumo mais seguro e programas de substituição opiácea.

A Semana Europeia do Teste do VIH e hepatites virais, que decorre de 20 a 27 de Novembro, organizada pela EuroTest, marca novamente o compasso de uma iniciativa conjunta que reúne diferentes parceiros da área da saúde pública europeia e une esforços desde 2013 com o objectivo de promover o rastreio atempado e literacia em saúde.

Em Portugal, as organizações membro da Rede de Rastreio Comunitária e associações que se juntam à iniciativa destacam a importância da manutenção destes serviços e a remoção de qualquer barreira no acesso a cuidados de saúde.

Também nesta data, e consequência do trabalho que o GAT desenvolve com a Coalition Plus há 11 anos, está a ser organizada a primeira edição da Semana Internacional do Teste em todos os membros parceiros da Coalition Plus, de 23 a 27 de Novembro.

Através da Rede Lusófona, o GAT está a promover o aumento da cobertura e a reforçar a importância da disponibilização para todos do rastreio em contexto comunitário. Em parceria com organizações de base comunitária, a Semana Internacional do Teste tem por objectivo a remoção de qualquer barreira que permaneça no acesso aos serviços de saúde e reforçar o apoio para que as populações em maior risco se mantenham uma prioridade, e se consiga alcançar os objectivos traçados pelas Nações Unidas até 2020, para que a epidemia do VIH possa ser eliminada, enquanto problema grave de saúde pública, até 2030:

● 95% das pessoas que vivem com VIH conhecem o seu estatuto serológico positivo;

● 95% das pessoas que vivem com VIH está sob tratamento antirretroviral;

● 95% das pessoas sob tratamento antirretroviral tem carga viral indetectável.