OCM regressa sábado à Assembleia da Madeira

A Orquestra Clássica da Madeira regressa ao 'palco' da Assembleia Legislativa da Madeira (ALM), no próximo sábado, 21 de Novembro, às 21 horas, para mais um concerto. Desta vez, informa a OCM, a música estará nas mãos do Ensemble XXI, um dos agrupamentos da Orquestra Clássica da Madeira.

"Um objectivo artístico ligado por um interesse comum de permanente homenagem aos criadores e aos intérpretes, onde são abordados os compositores Joplin, Bartók, e Mozart. Esta proposta representa também a continuidade na apresentação dos músicos da nossa orquestra em formações orquestrais mais reduzidas", antecipa a orquestra.



Os bilhetes custam entre 5 e 15 euros e estão disponíveis na Loja Gaudeamus no Colégio dos Jesuítas (junto à Câmara Municipal do Funchal), de segunda a sexta-feira entre as 10h e as 18h, e no dia no local a partir das 14h.

PROGRAMA:

W. A. Mozart [1756-1791] - Eine kleine Nachtmusik, KV 525

Béla Bartók [1881-1945] - Rumanian Folk Dances

Scott Joplin [1868-1917] – 4Ragtimes

MÚSICOS:

Yury Kyrychenko. Violino

Elena Kononenko. Violino

Olga Proudnikova. Violino

Vladimir Proudnikov. Violino

Maxim Taraban. Violino

Anahit Dalakyan. Violino

Rostyslav Kuts. Viola

Treneddy Maggiorani. Viola

Stella Silvian. Violoncelo

Mikolaij Lewkowicz. Violoncelo

Marcello Romagnuolo. Contrabaixo

Tiago Vaz. Contrabaixo

"Assim definimos a nossa atividade no momento incerto e difícil que vivemos. Alegria, por podermos mais uma vez estar em palco exercendo a nossa profissão com dedicação e direcionada ao nosso público, e gratidão, pela capacidade e responsabilidade que nos foi atribuída para que com este grupo extraordinário de músicos que compõem a Orquestra Clássica da Madeira, possamos ter uma temporada de música, numa atividade contínua na nossa Região", destaca a OCM.