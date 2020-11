Madeira SAD regressa à competição este sábado

A formação masculina do AM Madeira Andebol SAD vai regressar à competição no próximo sábado, recebendo pelas 17 horas, no Pavilhão da Escola Bartolomeu Perestrelo, o conjunto do Águas Santas, partida referente à 10.ª jornada do Campeonato Nacional da I Divisão. Um regresso possível depois das autoridades de saúde terem equiparado as competições de andebol às ligas profissionais de futebol, permitindo assim a excepção para a realização de espectáculos desportivos. O Pavilhão da Bartolomeu Perestrelo no entanto não poderá ter público na bancada.