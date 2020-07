Saída e entrada da Via Rápida na Boa Nova, sentido Ribeira Brava - Funchal, encerrada de 31 de Julho para 1 de Agosto

Devido a trabalhos de pavimentação, será necessário encerrar ao trânsito os ramos de saída e de entrada da Via Rápida (VR1) no nó 13 (Boa Nova) no sentido Ribeira Brava - Funchal, na noite de 31 de Julho para 1 de Agosto, informa a Vialitoral - Concessões Rodoviárias da Madeira, S.A.

Os referido troço estará, assim, interdito à circulação rodaviária, entre as 21 horas de sexta-feira e as 7 horas de sábado.

Sugerem-se como alternativas, a utilização do nó anterior ou do nó seguinte, conforme indica a imagem:

A Via Litoral agradece "a compreensão dos senhores utentes para os incómodos que este condicionamento venha a causar, solicitando a colaboração no cumprimento da sinalização rodoviária existente no local".

Toda a informação encontra-se igualmente disponível e em actualização permanente no site www.vialitoral.com .