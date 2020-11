A visita, traições e homenagens

Em oito meses foi o segundo navio a atracar no Porto do Funchal. Por instantes parecia que tínhamos voltado à normalidade pré-pandemia. Mas, não. O ‘Diney Wonder’ serviu para os madeirenses matarem saudades dos muitos cruzeiros que semanalmente entravam no molhe da Pontinha.

Nesta quarta-feira de Sol, eis as restantes notícias que marcaram a manhã informativa:

- Porto do Funchal vai ter acessos melhorados no seu interior;

- Carlos Pereira, do PS, fala sobre o Orçamento do Estado e de “traições”;

- O Registo Internacional de Navios tem um novo presidente;

- Banco Alimentar Contra a Fome homenageia cadeia de supermercados.