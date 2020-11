Tome nota da Agenda desta quarta-feira

- Os deputados madeirenses reúnem-se, a partir das 09 horas, em sessão plenária da ALM.

- O vice-presidente do Governo Regional da Madeira, Pedro Calado, e a Secretária Regional da Inclusão e Cidadania, Augusta Aguiar, participam, às 10h30, num webinar intitulado: ‘Promover a dignidade – Garantir a igualdade – O contributo dos Fundos Comunitários para a Promoção da Igualdade de Oportunidades’.

O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, recebe em audiência o Conselho Regional da União dos Sindicatos da Madeira USAM. O encontro está marcado para as 11 horas.

- O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita, pelas 11h30, no Estreito da Calheta, uma exploração agrícola denominada ‘Frescos da Horta’.

- A secretaria regional de Educação, Ciência e Tecnologia assina, às 12 horas, um protocolo com a Secção Regional da Ordem dos Engenheiros. O encontro realiza-se na sede da Ordem, à Rua Conde Carvalhal, 23, e o protocolo prteende premiar residentes na Madeira que se candidatem e matriculem em cursos de engenharia.

- Os deputados da 3ª Comissão Especializada Permanente de Recursos Naturais e Ambiente reúnem-se às 14h15 no Parlamento madeirense.

- Às 15h, é a vez da reunião da Comissão Eventual para o Aprofundamento da Autonomia e Reforma do Sistema Político na Assembleia legislativa da Madeira.

- O Quarteto de Cordas Atlântida, da Orquestra Clássica da Madeira, actua, às 21 horas, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira. O agrupamento musical de cordas é constituído por 4 instrumentistas da Orquestra Clássica da Madeira e interpretam obras de compositores de referência da história da composição musical.

- Esta quarta-feira é dia de eleições para os Corpos Gerentes do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional, triénio 2020/23, através do voto dos associados/as nas mesas de voto colocadas em todos os 49 estabelecimentos prisionais do Continente e Regiões Autónomas.