Tome nota da agenda desta quarta-feira, 19 de Agosto

- A CDU realiza, pelas 11h, na Freguesia de São Martinho, Funchal, uma iniciativa política sobre as desigualdades territoriais sentidas pelas populações. A acção política acontece no final do Caminho do Castanheiro na zona do Amparo.

- O Grupo Parlamentar do PSD Madeira realiza, às 11h30, uma conferência de imprensa, junto ao hotel Vila Galé, Santa Cruz.

- Às 13 horas, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista promove uma conferência de imprensa, no Largo das Palmeiras, no Porto Santo. A iniciativa terá como porta-voz o deputado Miguel Brito.

- O secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, vai estar presente às 15 horas, no ‘MUDAS. Museu de Arte Contemporânea da Madeira’, local que acolhe a Conferência de Imprensa de Apresentação da 1.ª edição do ‘MUDAS.Experimental Sessions’.