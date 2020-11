Instalação performativa de António Baía Reis para ver na reitoria da UMa

O Edifício da Reitoria da Universidade da Madeira (UMa), no Colégio dos Jesuítas, vai acolher este sábado, 21 de Novembro, pelas 20 horas, uma instalação performativa inédita do artista e académico António Baía Reis, intitulada ‘Uma escultura deixada ao esquecimento’.

Esta instalação tem como inspiração a escultura ‘Rendimento Diário’ do artista madeirense António Rodrigues, e propõe uma reflexão sobre o conceito de Arte Pública, sobretudo a ideia da Arte Pública deixada ao esquecimento.

António Baía Reis vai utilizar uma combinação de música, teatro e vídeo arte para dar som, voz, cor e movimento ao inanimado e esquecido, exultando o valor que a Arte Pública encerra, procurando gerar consciencialização social e política para a atual situação desta obra deixada ao abandono durante mais de 20 anos.

O espectáculo tem entrada gratuita e uma lotação máxima de 25 lugares, sujeita a reserva, através do preenchimento do formulário. A organização é do Conselho de Cultura da UMa, com o apoio do Programa Doutoral em Media Digitais da Universidade do Porto.

Recorde-se que a escultura ‘Rendimento Diário’ que está na base desta instalação, foi produzida em 1997, no âmbito da I Semana da Pedra em Câmara de Lobos. Desde então, está desmantelada e depositada na garagem de um edifício público do Município de Câmara de Lobos. Segundo o seu autor, a escultura “propõe uma leitura social sobre os `meninos das caixinhas´ e as vivências da vila piscatória de Câmara de Lobos.

António Baía Reis

Nasceu em 1987, no Porto. Tem formação multidisciplinar nas áreas das Artes, Comunicação e Media, e Relações Internacionais. É professor na Universidade do Porto, onde ensina Criatividade e Teorias e Práticas de Comunicação a vários cursos de Mestrado.

No campo das Artes, é actor e pianista com formação e experiências consolidadas, tendo trabalhado profissionalmente nas áreas do Teatro, Cinema e Jazz. Nos últimos anos, tem vindo a fazer investigação de carácter artístico e académico com especial foco nos Media Imersivos, Criatividade e Mudança Social e a desenvolver trabalho como media artist e performer nas áreas da Realidade Virtual, Vídeo 360 e Video Arte, entre outros trabalhos de caráter artístico experimental.