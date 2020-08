Câmara de Lobos reforça recolha selectiva de lixo na baixa da cidade

A zona urbana da cidade de Câmara de Lobos conta com quatro novos pontos de recolha resíduos urbanos (RSU), dotados de novos contentores de resíduos domésticos selectivos e indiferenciados.

A instalação dos mesmos resulta de uma parceria entre a ARM - Águas e Resíduos da Madeira e a autarquia local, que identificou alguns "pontos críticos com insuficiência de contentores e outros onde se verificava a deposição indevida de lixo na via pública".

Os novos pontos de recolha ficam assim localizados: na Rua João Abel de Freitas (junto aos CTT), na Rua do Espírito Santo, no Caminho Velho da Palmeira (junto à PSP) e no parque de estacionamento da Baía.

Na Rua Dr. João Abel de Freitas foram colocados dois contentores de lixo indiferenciado, suprindo um problema de saúde pública que ali se verificava.

Segundo a Câmara, "todos os dias ocorria a deposição indevida de resíduos no passeio junto ao cruzamento com o Caminho de São Bernardino, prejudicando gravemente o ambiente urbano e a saúde pública", a despeito da realização de várias acções de sensibilização dos moradores.

“Para acabar com o foco de insalubridade, a CMCL optou por instalar um ponto de recolha de raiz, tendo sido suprimidos dois espaços de estacionamento tarifado da Rua João Abel de Freitas. Neste momento a situação encontra-se normalizada e deixou de se verificar a deposição de lixo nos passeios”, refere Leonel Correia da Silva.

Também já estão em funcionamento os novos ecopontos completos localizados no Caminho Velho da Palmeira, junto à esquadra da PSP, e na Rua do Espírito Santo, junto à Estrada João Gonçalves Zarco.

Em fase de conclusão estão os trabalhos de instalação de uma 'Ecoilha', com contentores subterrâneos, no parque de estacionamento da Baía, que servirá de apoio à população residente no núcleo histórico da cidade e ao grande número de estabelecimentos comerciais existentes no entorno do Largo do Poço.

Relativamente a esta infraestrutura a capacidade global é de 8.800 litros, sendo que a nível da recolha selectiva de papel e cartão, plástico e vidro, cada contentor terá a capacidade de 1.100 litros e a nível de recolha de resíduos indiferenciados existirá uma capacidade de recolha de 5.500 litros.