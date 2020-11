“Isto vai ficar tudo bem, mas até lá vai haver uma quantidade enorme de danos colaterais”, perspectivou André Caldeira, administrador do Grupo Porto Bay Hotels & Resorts, na primeira intervenção que fez no âmbito da conferência ‘Pensar o Futuro’, a decorrer no Hotel Savoy Palace, no Funchal.

André Caldeira fez questão de deixar claro que partilha de muitas das dificuldades do sector apontadas minutos antes por André Barreto, director-geral da Quintinha São João, mas mostrou-se mais optimista quanto ao futuro.

Numa intervenção virada “para o dia seguinte”, o jovem administrador do Grupo Porto Bay Hotels & Resorts manifestou: “Eu não quero só que fique tudo bem. Eu quero que fique melhor do que nós estávamos” apontou, por reconhecer que já antes da pandemia “havia problemas que já existiam na Madeira, problemas sérios no sector do turismo”, disse.

Na opinião de André Caldeira “estamos a tomar algumas intervenções para melhorar o geral da Madeira”, mas no essencial da sua intervenção, apostou em defender três vectores para o futuro da Madeira. “Competitividade fiscal para atrair actividade económica”, “aumentar a rentabilidade do sector turístico” e “desafios nas acessibilidades e na mobilidade numa região ultra-periférica”, foram os temas centrais defendidos.