O Conselheiro das Comunidades Madeirenses, Leonel Teixeira, não era um homem verdadeiramente estupefacto com a eleição do Joe Biden como novo presidente dos Estados Unidos: “Era uma vitória que já estávamos à espera”, afirma do outro lado da linha e do Atlântico.

Desde Rhoad Island, o mais pequeno dos 50 estados, Leonel Teixeira diz que apenas fica surpreendido com a demora do anúncio.

“Surpreende-me este atraso, isso sim, porque as asneiras de Trump foram tantas durante o seu mandato que pensei que a vitória seria mais esmagadora e mais cedo, embora os três fusos horários no país dificultem o apuramento, mas confesso que tinha expectativa que Biden vencesse com outra margem”, justificou há instantes, interrompendo o almoço para atender o DIÁRIO, logo depois de Biden ter conquistado os 20 votos da Pensilvânia no Colégio Eleitoral, ultrapassando os 270 votos necessários aceder à Casa Branca e tornar-se o 46.º presidente dos EUA.

A comunidade portuguesa, particularmente a madeirense, “perfeitamente integrada na sociedade americana, está espera que seja um bom mandato, melhor do que foi com Trump”, mostrando a sua convicção que o ainda presidente “não terá qualquer hipótese em ganhar nos tribunais”, uma vez que promete contestar legalmente os resultados, depois de vários dias a criticar a contagem dos votos.

“Ele pode recorrer, é um direito que lhe assiste, mas não terá qualquer hipótese porque são 50 estados”, observa, mostrando alguma reticência quanto a uma eventual onda de violência, de resto que já se sente nalgumas cidades.