Oiça o que disseram os primeiro quatro classificados do RVM

Os quatro primeiros classificados do Rali Vinho Madeira falaram aos microfones da organização da prova, na chegada ao Parque de Assistências, e abordaram as afinações do carro, traçaram objectivos e fizeram um balanço sobre o percurso matinal. Fique com as declarações de Bruno Magalhães, Alexandre Camacho, Pedro Paixão e Miguel Nunes.

Miguel Nunes

Está a correr bastante bem. Este primeiro 'round' não poderia ter corrido melhor. Conseguimos vencer todas as classificativas. Embora as diferenças não sejam muitas, já temos 7,6 segundos para o segundo classificado Miguel Nunes, 1.º classificado

Pedro Paixão

Estamos a enfrentar o rali da mesma maneira que enfrentámos a Calheta. Sem forçar andamento e a tentar não cometer erros. [A ideia passa por] Divertir-me acima de tudo sem excessos e o resultado está a sair por si Pedro Paixão, 2.º classificado

Alexandre Camacho

Temos vindo a tentar ganhar confiança com o carro e pôr o carro à nossa medida. O Miguel e o Pedro estão muito rápidos e não estamos onde queremos com o nosso carro, portanto, vamos tentar agora fazer umas alterações mais drásticas Alexandre Camacho, 3.º classificado

Bruno Magalhães