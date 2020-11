Joe Biden eleito Presidente dos Estados Unidos

O democrata Joe Biden tornou-se hoje no 46.º Presidente dos Estados Unidos da América ao derrotar o seu adversário republicano e detentor do cargo, Donald Trump, noticiou a agência Associated Press (AP).

Vários outros meios de comunicação têm vindo a confirmar Biden como o novo presidente dos Estados Unidos da América. A CNN, a NBC, a CBS e a ABC foram os primeiros meios de comunicação a projectar Joseph R. Biden Jr. como o 46º Presidente dos Estados Unidos da América.

A notícia igualmente avançada pelo The Guardian e a BBC no Reino Unido.

Assista a toda a discussão sobre a vitória na CNN, numa emissão em directo.