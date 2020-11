Monumento ao Infante D. Henrique foi inaugurado em 1947

O monumento ao Infante D. Henrique, no Funchal, foi inaugurado a 28 de Maio de 1947, data que celebrava o golpe que deu origem à ditadura do Estado Novo que iria durar até 25 de Abril de 1974.

O monumento é da autoria do arquitecto Francisco Caldeira Cabral e era completado pela rotunda, com outra peça que simboliza as descobertas dos portugueses pelo mundo. Todo o conjunto que une a Avenida do Infante à Avenida Arriaga foi completado até à década de 1950.

Ao longo dos últimos 70 anos sofreu algumas alterações, as últimas resultantes da tragédia de 20 de Fevereiro de 2010. A recuperação da escultura da rotunda permitiu ver que os cavalos e o globo tinham pormenores dourados que entretanto voltaram a desaparecer.

O monumento ao Infante D. Henrique, o primeiro estratega da epopeia marítima portuguesa foi, agora, recuperado, com pormenores originais.