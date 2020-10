Intervenção na estátua do Infante D. Henrique concluída em Novembro

A Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, através da Direcção Regional do Equipamento Social e Conservação, está a intervir na estátua do Infante D. Henrique, no âmbito da empreitada de Reposição de Infraestruturas Afectadas - Estacionamento do Infante. A intervenção ficará pronta em meados de Novembro.

"Aquando da intervenção da correção do traçado da Ribeira de São João, o Governo Regional inventariou todos os edifícios e monumentos na envolvente. Apesar dessa intervenção não ter dado origem a qualquer instabilidade estrutural, verificou-se a necessidade de realizar trabalhos de conservação e restauro do Monumento ao Infante D. Henrique, incluindo identificação e registo contínuo de todo o processo interventivo, mapeamento de patologias, tratamento curativo e preventivo contra a colonização biológica, com vista à remoção total dos agentes biológicos, erradicação de plantas e limpeza superficial de toda a estrutura, remoção de materiais inadequados e de todos os elementos metálicos estranhos ao monumento, consolidação pontual de materiais pétreos e argamassas fragilizados, tratamento de juntas, estabilização da estrutura do monumento, limpeza final e elaboração de relatório final da intervenção, conforme os princípios fundamentais da Conservação e Restauro de Monumentos classificados", explica através de um comunicado de imprensa.

Esta intervenção tem o custo de cerca de 50 mil euros.