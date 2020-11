PCP defende criação de centro de documentação sobre resistência ao Fascismo na Madeira

O PCP esteve hoje, dia 16 de Novembro, na Rua da Carreira - junto ao Edifício onde funcionou a PIDE/DGS, a polícia política do regime fascista, e posteriormente o Centro de Recrutamento da Zona Militar da Madeira - para apresentar uma iniciativa parlamentar da autoria do PCP que será discutida esta semana no Plenário da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira. Nomeadamente: a criação do Centro de Documentação sobre a Resistência e os Resistentes Antifascistas na Região Autónoma da Madeira.

"Actualmente são preocupantes os graves ataques aos valores e direitos democráticos, que se verificam no plano político, económico, social e cultural. Neste quadro, é particularmente perigosa a campanha que, sob os mais diversos pretextos, visa descredibilizar as conquistas democráticas e direitos históricos alcançados por décadas de lutas", afirmou na ocasião Ricardo Lume, justificando assim a necessidade de criação do referido centro.

O PCP pretende ainda que o Governo Regional da Madeira negocie com o Governo da República o uso do edifício na Rua da Carreira, para a instalação deste memorial aos Resistentes Antifascistas e que inscreva na próxima proposta de Orçamento Regional uma correspondente dotação orçamental visando a criação do referido centro.

"Manter viva a memória colectiva é tarefa necessária, porque o combate ao perigo do fascismo, com velhas e novas 'roupagens', exige que não se ignorem as lições da História", sublinha o deputado do PCP.