Plenário vai debater complemento social de pensões

A Comissão Especializada de Saúde e Assuntos Sociais remeteu para debate em plenário um Projecto de Decreto Legislativo Regional, do PCP que pretende criar um ‘Complemento de Pensão na Região Autónoma da Madeira’. De acordo com o diploma, trata-se de uma “justiça social” que a Região pode e deve cumprir, através da criação de um Complemento de Pensão de 65 euros para todos aqueles que recebem pensões e reformas com valores inferiores ao valor do Salário Mínimo praticado na Região e que aufiram um rendimento anual inferior a 9100 euros.

Quanto aos reformados e pensionistas que auferem uma pensão de reforma 25% inferior ao valor do Salário Mínimo praticado na Região autónoma da Madeira, e que recebem um rendimento anual igual ou inferior a 6500 euros, devem receber um complemento regional de reforma no valor de 100 euros, defende o projecto do PCP, salientando que estes complementos devem ser suportados pelo Orçamento Regional e pagos pelos serviços da Segurança Social da Madeira.

Os deputados deste grupo de trabalho parlamentar aprovaram, também por unanimidade, o envio para plenário do Projecto de Resolução do PS que recomenda a ‘Caracterização das Pessoas Idosas na RAM’. O grupo parlamentar do PS pede ao Governo Regional que promova “um estudo de âmbito regional, visando a caracterização das pessoas idosas, particularmente no que se refere ao estado de saúde, funcionalidade, qualidade de vida, bem-estar, níveis de dependência (física e mental) e rede social de apoio (formal e informal) de que efectivamente dispõem”.

Depois de uma primeira análise, foi considerado em condições para debate alargado o Projecto de Resolução do JPP que ‘Recomenda ao Governo Regional que cumpra o complemento social de pensão aos pensionistas e reformados, tal como anunciado pelo executivo regional’, “considerando que, até ao momento, não houve qualquer desenvolvimento sobre a criação de um complemento para os idosos” e que, na actual conjuntura, “são vários os idosos que assumem despesas do agregado familiar mais alargado”.