Estilista Fátima Lopes volta a promover a sua "praia favorita"

A estilista madeirense, Fátima Lopes, voltou hoje a promover a sua "praia favorita". Recorde-se que a criadora de moda está de férias no Porto Santo com a família e tem partilhado com os seus seguidores as idas ao areal dourado.

Mais um dia fabuloso na minha praia favorita" Fátima Lopes no Facebook.

Esta tem sido uma oportunidade para Fátima Lopes promover a 'Ilha Dourada', sobretudo a praia, que diz ser "maravilhosa".

Além disso, tem aproveitado para divulgar os conjuntos de praia da sua autoria, que fazem parte da colecção de Verão 2020.

Recorde-se que antes de rumar ao Porto Santo, a criadora de moda esteve na Madeira, onde aproveitou para 'matar saudades' de algumas iguarias e paisagens regionais.