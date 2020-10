Telma Encarnação foi titular na vitória lusa

A selecção portuguesa de futebol feminino ascendeu hoje ao segundo lugar do grupo E de apuramento para o Europeu de 2022, ao vencer na recepção à congénere do Chipre por 1-0 e onde a madeirense, Telma Encarnação foi titular na equipa lusa, enquanto a outra madeirense Fátima Pinto (Sporting) esteve no banco de suplentes.

A jogador verde-rubra esteve em campo ao longo de 66 muntos, altura em que foi substituída por Melissa Gomes.

Em jogo disputado no estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, a selecção lusa chegou ao golo aos 61 minutos, beneficiando de um lance infeliz de Chara Charambolous, que desviou a bola para a sua própria baliza.

Com este triunfo, Portugal subiu ao segundo lugar do grupo E, com 10 pontos, menos três pontos do que a líder Finlândia, que hoje derrotou a Escócia por 1-0, selecção que baixou ao terceiro posto, agora a um ponto das lusas.