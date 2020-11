Três feridos numa desordem em Câmara de Lobos

Dois homens e uma mulher, com idades compreendidas entre os 40 e os 50 anos, foram esta madrugada transportados para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça, na sequência de uma zaragata, em Câmara de Lobos.

Segundo uma testemunha, a desordem ocorreu no Bairro da Palmeira, e depois de uma troca de palavras começaram as agressões com um ferro.

As vítimas apresentavam ferimentos no corpo, nomeadamente na cabeça, e tiveram de ser socorridas no local pelos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, pouco depois das 3 horas da manhã.

A Polícia de Segurança Pública esteve no local e tomou conta da ocorrência.