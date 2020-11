Cafôfo propõe "Agenda para o Emprego"

Propomos uma Agenda para o Emprego e Crescimento da Região que invista na qualificação das pessoas, na fixação dos jovens e na excelência dos serviços públicos de educação e de saúde. Também propõe a "total gratuitidade universal do ensino obrigatório" para construir uma geração mais qualificada, mais bem preparada e que responda às exigências do mundo empresarial.

Preparar o futuro é fazer uma forte aposta na modernização tecnológica e nos ecossistemas digitais, disse. A investigação, desenvolvimento tecnológico e inovação "não pode continuar a representar apenas 1% do investimento público".

Preparar o futuro é insistir numa agenda que coloque no centro das suas preocupações o ambiente, de forma estrutural e definitiva. Na preservação da paisagem, da biodiversidade e dos recursos naturais, um dos activos mais valiosos, em paralelo com a descarbonização da economia, considerou o socialista.

Ainda uma aposta na produção regional e na qualificação e inovação do sector primário, com medidas concretas que diminuam a dependência do exterior e que possam promover a coesão territorial. Apostando na agricultura biológica.

Mais critério no investimento público, é "acabar com a lógica de betão clientelar" porque entende ser necessário responder às questões da habitação, e de melhorar as redes de água e saneamento. Também de trabalhar em parceria com as autarquias, com investimento nas redes de água e saneamento efetivando contratos programas, uma crítica que autarcas socialistas têm vindo a fazer.

Terminou dizendo: "Não nos desviaremos desta agenda e desta ambição: criar uma sociedade mais igual, com mais oportunidades, mais justa".